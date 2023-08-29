МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине августа вырос на 3,2 пункта — до 112,7 пункта. Фондовые индексы Франции и Германии выросли на оптимизме из Китая

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

За период с 1 по 15 августа по сравнению со второй половиной июля средний чек вырос по ветчине (на 18,1%, до 189 рублей), сахару (на 3%, до 69 рублей), батону (на 2,8%, до 37 рублей), кофе (на 2,2%, до 185 рублей), сливочному маслу (на 1,3%, до 155 рублей) и сыру (на 1,1%, до 185 рублей). Снизился он по огурцам (на 6,2%, до 76 рублей).

Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 3,2 пункта и составил 112,7 пункта.

Аналитики "Чек Индекса" связали такую динамику с тем, что ослабление рубля спровоцировало инфляционные ожидания и траты россиян выросли, а по огурцам же наблюдается сезонное снижение цен.