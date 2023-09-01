МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции, направленный на сокращение объема нелегального производства сигарет, начал действовать в России. В России заработал единый регулятор рынка алкоголя и табака

В середине июля пресс-служба правительства РФ сообщила, что электронный реестр начнет действовать с 1 сентября. Предполагалось, что его запуск поможет сократить объем нелегального производства сигарет и другой никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов.

Реестр создается на базе единой цифровой платформы "Гостех". Он будет содержать информацию о выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях. Контролирующие органы смогут оперативно проверять статус лицензий. Постановление принято правительством для реализации принятого в июне закона о введении в России госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка.

Закон предусматривает специализированный госконтроль в этой сфере. В частности, производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупка для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.

Руководитель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов пояснил РИА Новости, что с 1 сентября начнут выдавать лицензии, а с 1 марта они станут обязательными — производить и импортировать без них будет невозможно. Он также отметил, что опта и розницы лицензии пока не касаются.

"Стоимость, скажем так, основных лицензий на текущий момент одинакова — она составляет 9,5 миллионов рублей. Конечно, такая лицензия серьезно увеличивает затраты на создание и поддержание бизнеса по производству или импорту табака и никотинсодержащей продукции. С рынка могут просто уйти небольшие компании, которые не смогут позволить себе подобные расходы… Из плюсов… в общей массе компаний вырастет доля тех, кто готов платить необходимую цену и работать полностью легально. Это значит, что рынок может стать прозрачнее, легальнее и прибыльнее для государства, а регулировать его будет проще", — заключил эксперт.