МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Обязательная маркировка шести новых товарных категорий, среди которых биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медицинские изделия, кресла-коляски, безалкогольные напитки, в том числе соки, и детская питьевая вода, началась в России. В аптеках изменился порядок продажи ряда лекарств

Вода для детского питания подлежит маркировке непосредственно с 1 сентября, а для производителей и импортеров других пяти групп с этой даты начинается регистрация в системе "Честный знак". Нанесение кодов маркировки на БАД, антисептики, некоторые медизделия и кресла-коляски станет обязательным с 1 октября, на безалкогольные напитки – поэтапно с 1 декабря.

Оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) уточнил, что ежедневная работа с участниками рынка по внедрению нового производственного процесса продолжается.

"Система маркировки была полностью готова к масштабному расширению на шесть категорий товаров… Оборудования для своевременного оснащения всех участников рынка достаточно, дефицита нет, все производители детской воды уже полностью готовы к маркировке, в остальных товарных группах степень готовности также оценивается как высокая", — подчеркнул заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Он также отметил, что маркировка не окажет влияния на цены — это следует из опыта ее внедрения в других группах.

Также начинается и эксперимент по маркировке титановой металлопродукции, который пройдет до 31 марта 2024 года. В перечень продукции включены слитки, слябы, плиты, листы, прутки, биллеты и поковки прямоугольной формы из титановых сплавов.

Исполнительный директор компании "Антарес Вижн Рус", разрабатывающей решения в области технологий маркировки, Антон Харитонов сообщил РИА Новости, что рынок решений для маркировки в России развивается уже не первый год. Было разработано множество технологий и методов нанесения кода DataMatrix, поэтому для интеграторов не составляет труда подобрать для любого предприятия и вида продукции оптимальное и экономически целесообразное решение, подчеркнул он.