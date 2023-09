МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Спрос на одежду российских брендов вырос в стране в первом полугодии более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года, увеличился интерес и к отечественной косметике, подсчитали для РИА Новости в платформе Lamoda на основе собственных данных. В России удвоился спрос на услуги байеров

"В первом полугодии спрос на локальные бренды в разделе "Шоурум" на Lamoda вырос на 130%, тогда как за весь прошлый год рост составил 200%. С начала года на Топ-20 локальных марок пришлось 115% от общего роста раздела", — подсчитали в компании.

Так, в пятерку самых востребованных брендов вошли: Top Top, 12 Storeez, Urban Tiger, To Be Blossom, Belle You.

"Портфолио детского сегмента за этот период выросло до 25 марок, в нём появились такие бренды, как Loloclo, Bruno, Lamby, Marushik и другие. А оборот в сегменте за первое полугодие вырос на 300%. К концу года платформа планирует нарастить количество локальных детских брендов в 2 раза", — добавили в Lamoda.

При этом спрос на косметику российских брендов тоже показал рост — на 30% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными брендами стали Grace and Stella, "Лаб Фрагранс", Krygina Cosmetics, Tonka, Bloor.

"Сейчас представители российских марок значительно укрепили свои позиции, закрывают потребность клиентов в модных коллекциях и заполняют ниши, в которых ощущается нехватка ассортимента. Со своей стороны мы продолжим поддерживать их", — подчеркнула руководитель отдела по управлению категорией женской одежды Анна Хомутова.