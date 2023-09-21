МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Депутаты фракции "Справедливая Россия — За Правду" сегодня внесут межфракционный законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который введет дополнительные гарантии защиты потребительских прав, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Промсвязьбанк подключит к своему маркетплейсу новые регионы России

"Ни действующие нормы отечественного законодательства, ни внутренние правила маркетплейсов не обязывают платформы электронной коммерции гарантировать достоверность представленных сведений о товаре, а также не предоставляют потребителю возможность выбора адресата предъявляемых претензий в случаях, если в силу недостоверной информации о товаре его потребительские права были нарушены. Настоящий законопроект восполняет данный пробел и вводит дополнительные гарантии защиты потребительских прав", — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Предлагаемый законопроект вводит определения маркетплейсов и поставщиков и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), определяет порядок применения договорных неустоек в отношении контрагентов, устанавливает запрет на одностороннее ограничение доступа к личному кабинету продавца товара или владельца ПВЗ, а также устанавливает запрет на продажу собственных товаров маркетплейсов с оборотом более 150 миллиардов рублей, если аналогичные товары уже представлены на нём.

"Как и в случае с традиционной торговлей, у онлайн-платформ имеется большая рыночная сила, которую они могут применять для установления несправедливых условий по отношению к бизнес-пользователям. Правоприменительная практика обязывает стороны исходить из недопущения злоупотреблений правом сильной стороны", — говорится в пояснительной записке.

С начала сентября в России действуют антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов, которые были приняты в июле текущего года.