АНКАРА, 13 окт — ПРАЙМ. Крупнейшие сети магазинов Турции отозвались на призыв президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана провести скидочную кампанию в рамках борьбы с высокой инфляцией, скидки на некоторые продукты питания достигнут 50%, пишет газета Hürriyet. В Турции признали туристический сезон 2023 года неуспешным

Годовая инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 61,53% с 58,94% в августе, сообщил в начале октября Институт статистики Турции (TUIK). При этом независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель в годовом выражении составил 130,13%. Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан в июле заявила, что турецкая экономика стабилизируется в 2025 году. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прогнозирует однозначные показатели инфляции в стране в 2026 году.

"На призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра торговли Омера Болата провести кампанию скидок в рамках борьбы с инфляцией откликнулись сетевые рынки. Компании Agricultural Credit, Migros, BIM, Şok Marketler и A101 объявили о проведении акций по предоставлению скидок до 50% на различные товары. К акции также присоединились мебельные магазины", — пишет издание.