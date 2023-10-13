2023-10-13T08:48:31+03:00
2023-10-13T08:48:31+03:00
2023-10-13T08:48:31+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231013/841972601.html
Крупнейшие турецкие сети магазинов ответили на призыв Эрдогана, пишут СМИ
Потребрынок
Новости
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Крупнейшие сети магазинов Турции отозвались на призыв президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана провести скидочную кампанию в рамках борьбы с высокой инфляцией, скидки на... ПРАЙМ, 13.10.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, турция, реджеп тайип эрдоган, инфляция в турции, скидки в магазинах
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 13 окт — ПРАЙМ. Крупнейшие сети магазинов Турции отозвались на призыв президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана провести скидочную кампанию в рамках борьбы с высокой инфляцией, скидки на некоторые продукты питания достигнут 50%, пишет газета Hürriyet.
Годовая инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 61,53% с 58,94% в августе, сообщил в начале октября Институт статистики Турции (TUIK). При этом независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель в годовом выражении составил 130,13%. Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан в июле заявила, что турецкая экономика стабилизируется в 2025 году. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прогнозирует однозначные показатели инфляции в стране в 2026 году.
"На призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра торговли Омера Болата провести кампанию скидок в рамках борьбы с инфляцией откликнулись сетевые рынки. Компании Agricultural Credit, Migros, BIM, Şok Marketler и A101 объявили о проведении акций по предоставлению скидок до 50% на различные товары. К акции также присоединились мебельные магазины", — пишет издание.