МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries пока не отменил комиссию в 3% от стоимости заказа при оплате с помощью карт Visa и Mastercard, убедился корреспондент РИА Новости. Wildberries обновил тарифы для ПВЗ в Москве и Подмосковье

В четверг в Генпрокуратуре РФ РИА Новости рассказали, что проверят законность решения маркетплейса о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимания платы за возврат товаров. В ведомстве добавили, что проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Банка России. В компании сообщили, что примут участие в совещании и представят там свою позицию.

В пятницу у ряда пользователей, использующих на маркетплейсе Visa и Mastercard, по-прежнему размещена информация о взимаемом проценте. Кроме того, не были внесены изменения и в правила площадки. "При выборе способа оплаты платежными картами международных платежных систем Visa и Mastercard ООО "Вайлдберриз Банк" будет взиматься вознаграждение банка в размере 3%", — говорится на сайте компании.

РИА Новости направило запрос в Wildberries.

Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа при оплате его картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании отметили, что так взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, уточнив, что в текущий момент у маркетплейса отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по таким картам.