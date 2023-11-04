МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил об очередном необоснованном росте цен на стройматериалы в стране, в том числе на цемент и арматуру, ФАС поручено проработать этот вопрос. ФАС изучает обоснованность цен на арматуру и цемент

"Мы обсудили рост стоимости стройматериалов. Нас это беспокоит, мы видим, что цемент вырос в очередной раз! Видим, что арматура выросла, трубы выросли. Это же все влияет на стоимость (жилья), поэтому мы приглашали Федеральную антимонопольную службу, дали поручение проработать там, где идет этот необоснованный на наш взгляд рост", — сказал Хуснуллин журналистам в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

Кроме того, сообщил вице-премьер, губернаторам поручено контролировать необоснованное завышение цен на местах.

Также Хуснуллин подчеркнул, что строительная отрасль в России, несмотря на санкции, за три года выросла на 24%.

"По большому счету сказать, что нас санкции остановили, — нет. Как? Если мы выросли на 24% за три года. Поэтому санкции притормозили, но не остановили", — сказал Хуснуллин.

При этом он подчеркнул, что от санкций есть на самом деле и большие плюсы. "Если бы, например, не было санкций, мы бы, может быть, свое производство не развивали. Сейчас у нас настолько активно развивается производство своих материалов, компонентов, инженерных систем, потому что все люди понимают, что проще произвести здесь, чем возить откуда-то из-за рубежа с непонятной системой взаиморасчетов", — пояснил вице-премьер.

Поэтому, по его словам, на самом деле, сегодняшние санкции, сегодняшние минусы, завтра дадут колоссальные плюсы. "Я в это верю", — добавил Хуснуллин.

Он также отметил, что санкции ударили по всем отраслям, но у строительной отрасли были преимущества: в дорожном строительстве 90-95% всех материалов — российские, в строительстве дешевом, простом 90-95% — это все российское, в более сложном строительстве — 40% всего импортного.

"Конечно, по сложным стройкам санкции ударили, по простым стройкам, по дорогам, мы практически не заметили. У нас проблемы в основном в импортной дорожной технике, которую мы не производим в стране. Но строители — они люди, ко всему привыкшие, они очень быстро адаптировались", — указал он.