МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российский дистрибьютор игрушек Inventive Toys запустил своей новый проект — фирму Brick Labs, представившую первый в мире конструктор из кубиков, созданный по мотивам русских сказок, сообщил корреспондент РИА Новости. "Вкусно — и точка" выпустила новую коллекцию игрушек

Во вторник Brick Labs на базе магазинов сети "Мир кубиков" (бывший дистрибьютор Lego в России) представила первую состоящую из семи наборов серию конструкторов "Сказки" — "Баба-Яга", "Морозко", "Ночь перед Рождеством", "По щучьему велению", "Руслан и голова богатыря", "Кощей Бессмертный" и "Конек-Горбунок". Кроме того, стартовали продажи этих игрушек. Созданию проекта помогли идеи художника мультипликатора Артема Бизяева.

Президент Inventive Retail Group, которая управляет розничными сетями Street Beat, re:Store, "Мир кубиков" и другими, Тихон Смыков на презентации рассказал, что сам бренд полностью придуман и сконструирован в России, но пока его производство находится в Китае. "Первый в мире конструктор из кубиков, созданный по мотивам русских сказок", — отметил он, добавив, что стоимость наборов находится в нише до 11 тысяч рублей и пока была произведена небольшая партия, чтобы оценить спрос.

Смыков, добавил, что доля продаж подобных конструкторов, включая Lego, на российском рынке остается самой заметной на протяжении последних пяти лет. "Если все пойдет хорошо, то 10% рынка можно и занять", — отметил президент Inventive Retail Group.

Комментируя объем инвестиций в проект, представители компании точных цифр не назвали, уточнив, что речь идёт о десятках миллионов рублей. Там также добавили, что в будущем компания не исключает возможности выхода и на рынки стран СНГ.

Датская Lego ушла из России летом 2022 года: в начале июня из-за отсутствия поставок приостановила работу часть сертифицированных магазинов, а в июле был расторгнут контракт с дистрибьютором конструкторов в России — компанией "Мир кубиков". В июле же Минпромторг включил бренд Lego в перечень продукции для параллельного импорта.