МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Каждая седьмая девушка в России хочет помолвочное кольцо только с бриллиантом, 18% из тех, которые планируют выйти замуж в ближайшее время, рассчитывают на кольцо от 30 тысяч рублей, а 16% — от 50 тысяч рублей, следует из исследования Sokolov, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Санкционный запрет ЕС на алмазы коснется ювелирных изделий, пишут СМИ

"Большинство девушек хотели бы получить помолвочное кольцо стоимостью не менее 30 тысяч рублей (18%). Еще 16% будут рады кольцу минимум за 50 тысяч рублей, а 14% девушек рассматривают для себя только кольцо с бриллиантом", — говорится в исследовании.

Отмечается, что у мужчин более экономное представление о стоимости помолвочного украшения. Так, большинство готовы отдать за него до 10 тысяч рублей, 15% опрошенных — от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, а 7% мужчин смогут позволить себе купить кольцо на сумму до 100 тысяч рублей.

В свою очередь, по подсчетам специалистов, 73% девушек в отношениях ждут предложения руки и сердца от своего партнера, при этом лишь 22% мужчин планируют в ближайшее время сделать предложение своей избраннице.

Средняя стоимость помолвочного кольца в России в 2023 году составила 8,5 тысячи рублей. Там добавили, что на одну свадьбу в среднем молодожены потратили 113,6 тысячи рублей, а на покупку одного обручального кольца — 11,3 тысячи рублей.

Чаще всего россияне покупали золотые обручальные кольца, их продажи выросли на 18%. Спрос на кольца из белого золота увеличился на 28%, а на комбинированные кольца из разных типов золота — на 44%.