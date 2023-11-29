МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россияне в ноябрьские распродажи искали технику и новогодние подарки на онлайн-площадках, наибольшим спросом как в качестве личной покупки, так и в качестве подарка пользовались смартфоны и электроника, говорится в исследовании Price.ru, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Российские магазины бытовой электроники снизили цены, сообщили СМИ

"В период ноябрьских распродаж россияне активно искали товары со скидками, в том числе и в качестве новогодних подарков. Больше всего пользователи интересовались различной техникой, гаджетами и смартфонами", — говорится в исследовании.

Так, на личные покупки больше всего интернет-спрос в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на технику и гаджеты со скидками: на компьютерные комплектующие — на 29%, телефоны — на 22%, фото, видео и аудио технику — на 10%. Одновременно спрос на покупку в качестве подарка на телефоны вырос на 43%, а гаджетов и электроники — на 17%.

По словам специалистов, россияне в распродажу чаще всего среди смартфонов покупали новые модели iPhone, Samsung и Redmi. В топ моделей также вошли Galaxy S23+, iPhone 13, Xiaomi 13 и Samsung Galaxy A34 5G, а медианная стоимость таких смартфонов составила 66,2 тысячи рублей. Кроме того, интернет-покупатели в ноябре по сравнению с октябрем почти в три раза чаще искали елки. Спрос на елочные игрушки и декор вырос в 2,5 раза, на изделия из хвои — более чем в два раза, а на новогоднее освещение — на 59%.

В свою очередь "Мегамаркет" рассказал агентству, что во время "Черной пятницы" число заказов год к году утроилось, а показатель среднего чека увеличился в 2,6 раза и составил 11,5 тысячи рублей, а самый большой чек в 1,7 миллиона рублей пришелся на заказ из Московского региона. В распродаже приняли участие в 2,5 раза больше клиентов, чем годом ранее, а пик активности пришелся на 24 ноября: с 12.00 до 15.00 пользователи маркетплейса сделали более 87 тысяч заказов.

Сервис Коkос Group (объединяет ряд сервисов и агентств из сферы интернет-маркетинга) поделился с РИА Новости, что средний чек покупок в период распродаж в интернете за год вырос почти в два раза, до 3,8 тысячи рублей. При этом отдельно на маркетплейсах этот чек вдвое меньше, хоть и также вырос год к году — на треть, до 1,9 тысячи рублей.