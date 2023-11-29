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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231129/842407267.html
Аналог Zara Home откроет в России семь магазинов до конца 2024 года
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Российский бренд Redecoro, позиционирующий себя как российский аналог сетей товаров для дома H&M Home и Zara Home, намерен открыть семь магазинов в России до конца 2024 года,... ПРАЙМ, 29.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, магазины, мебель, декор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский бренд Redecoro, позиционирующий себя как российский аналог сетей товаров для дома H&M Home и Zara Home, намерен открыть семь магазинов в России до конца 2024 года, сообщила управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова.
Открытие первого магазина бренда должно состояться в московском торговом центре "Метрополис" 30 ноября.
"В 2023 году Redecoro откроет два магазина в ведущих торговых центрах Москвы — "Метрополисе" и "Афимолле". В 2024-м мы откроем еще пять магазинов и планируем нарастить темп открытий в следующие пять лет", — сказала Кондакова.
Компания, по ее словам, рассматривает открытие магазинов в России, странах СНГ, а также на Ближнем Востоке.
По данным газеты "Ведомости", проект Redecoro развивает компания "Декор концепт". Права на товарный знак Redecoro принадлежат Анастасии Кондаковой, которая является владельцем 20% "Декор концепта". Ранее она работала в Inditex и Zara Home. Оставшиеся доли принадлежат в равной пропорции совладельцу строительной компании "Бута констракшн" Кенану Ахмедли и Намику Ильягуеву.