МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский бренд Redecoro, позиционирующий себя как российский аналог сетей товаров для дома H&M Home и Zara Home, намерен открыть семь магазинов в России до конца 2024 года, сообщила управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова. Эксперт рассказал об увеличении атак на онлайн-магазины в России

Открытие первого магазина бренда должно состояться в московском торговом центре "Метрополис" 30 ноября.

"В 2023 году Redecoro откроет два магазина в ведущих торговых центрах Москвы — "Метрополисе" и "Афимолле". В 2024-м мы откроем еще пять магазинов и планируем нарастить темп открытий в следующие пять лет", — сказала Кондакова.

Компания, по ее словам, рассматривает открытие магазинов в России, странах СНГ, а также на Ближнем Востоке.

По данным газеты "Ведомости", проект Redecoro развивает компания "Декор концепт". Права на товарный знак Redecoro принадлежат Анастасии Кондаковой, которая является владельцем 20% "Декор концепта". Ранее она работала в Inditex и Zara Home. Оставшиеся доли принадлежат в равной пропорции совладельцу строительной компании "Бута констракшн" Кенану Ахмедли и Намику Ильягуеву.