МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российская мода делает успехи в сегменте массового рынка, но на создание люксовых брендов потребуются десятилетия — помимо дизайнеров для этого нужна и поддержка государства, заявили РИА Новости эксперты. В России нет достойных аналогов Chanel, считает владелец Bosco di Ciliegi

"На данный момент невозможно заменить иностранный люкс. У нас есть дизайнеры, например Игорь Чапурин, Игорь Гуляев, а также бренд прет-а-порте Raschini и другие. Однако войти в сегмент люкса практически невозможно. Сколько времени на это потребуется? Десятилетия точно. Но главное, чтобы в этом процессе было задействовано государство", — сказал президент Совета торговых центров, генеральный директор группы компаний SDG Олег Климов.

"Средний эконом и средний плюс сегменты работают. Наши дизайнеры не стоят на месте", — добавил он.

Эксперт отметил, что производство люкса является сложным процессом: необходимо создать коллекции, найти определенный маркетинговый подход, завоевать доверие покупателей, а также подготовить людей к тому, чтобы они обращали внимание на российские бренды и делали выбор в их пользу. При этом он отметил, что часто встречает российских звезд в одежде отечественных дизайнеров, и это выглядит "очень красиво и интересно", однако пока трудно назвать такую одежду люксом.

Климов предложил создать союз российских модельеров, чтобы заниматься развитием национального бренда, и заявил о желании возглавить такую инициативу. Однако он уточнил, что в создании премиальной одежды главной проблемой все же является финансовая поддержка государства – тогда не будет необходимости заниматься импортом в этих сегментах.

В свою очередь, президент Союза производителей изделий легкой промышленности Валентина Миронова заявила агентству, что в стране не хватает дизайнеров для премиальных брендов: "Нужны модные дома, их в мире 100. Даже Юдашкин и Зайцев не смогли создать свои империи". При этом фэшн-индустрия в массовом сегменте "делает большие успехи", и это видно на примере корпорации Melon Fashion Group, которая управляет магазинами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. По мнению Мироновой, надо дать возможность и льготы устоявшимся российским брендам развиваться и открывать новые магазины среднего сегмента.

Ранее владелец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович сообщил, что в России нет отечественных брендов и дизайнеров, которые могут уже сейчас заменить ушедшую Chanel.