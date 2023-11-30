ПЕКИН, 30 ноя — ПРАЙМ. Россия и Китай ведут активные переговоры о сотрудничестве в области производства мультипликации, заявил в четверг председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Китайский предприниматель отметил рост спроса на российскую продукцию в КНР

"Считаем интересным организовать гастроли как классических, так и эстрадных музыкальных коллективов, показать китайским зрителям, что в России, кроме популярного в Китае Витаса, существует очень много талантливых исполнителей и коллективов, таких, как, например, "Хор Турецкого", который только за эти несколько лет гастролировал с постоянными аншлагами больше чем в 20 странах Азии, Латинской Америки, Европы", — заявил Титов в Пекине на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.

По его словам, очень важно сотрудничество в совместном производстве кинопродукции. "Мне кажется, мы готовы показать китайским зрителям высшее достижение известных российских режиссеров, а также показать лидеров проката — сегодняшние фильмы, которые наиболее популярны в России, например, фильм "Чебурашка", который создал "Союзмультфильм". И они сегодня уже ведут активные переговоры о сотрудничестве в области производства мультипликации со своими китайскими партнерами", — рассказал Титов.

"Китайские фильмы пользуются все большей популярностью в России… Мы хотели бы продолжить показ китайских фильмов на российском телевидении и в российском прокате", — отметил он.

Кроме того, добавил Титов, "важно помочь нашим молодым людям лучше понять современную культуру друг друга, предлагаем организовать молодёжный музыкальный фестиваль с участием современных популярных артистов, известных, как у нас говорят, музыкальных лейблов". Он добавил, что по этому вопросу уже ведутся переговоры с российским лейблом Black Star.