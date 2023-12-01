2023-12-01T02:34:02+03:00
2023-12-01T02:34:02+03:00
2023-12-01T02:34:02+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231201/842427851.html
Мошенники придумали новую схему обмана россиян
Потребрынок
Новости
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Россиян стали массово обманывать с услугой мелкого бытового ремонта через сервисы частных предложений, пишут "Известия". Мошенники договариваются о работе, после чего, переводя... ПРАЙМ, 01.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Россиян стали массово обманывать с услугой мелкого бытового ремонта через сервисы частных предложений, пишут "Известия".
Мошенники договариваются о работе, после чего, переводя общение с платформы поиска специалистов в сторонние мессенджеры, просят клиентов перевести предоплату за материалы и исчезают после получения денег.
Как отмечается, в такой схеме, несмотря на небольшой средний чек, общая выручка злоумышленников может быть значительной.
Для привлечения доверия потенциальных клиентов преступники используют платформы частных услуг.
Чтобы не стать жертвой обмана, пользователям рекомендуют внимательно ознакомиться с рейтингом специалиста и отзывами других пользователей перед выбором. Не следует делать предоплату или перевод денег для покупки комплектующих до встречи со специалистом и обсуждения всех деталей выполнения работ.