МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Правнучка основателя Lego Софи Кирк Кристиансен продала часть акций компании и заработала на этом почти миллиард долларов, сообщает Bloomberg. Эксперты раскрыли, сколько заявок по кредитам от бизнеса одобряют банки

Сообщается, что Кристиансен продала четыре миллиона акций владеющей Lego семейной холдинговой компания Kirkbi A/S по цене в 158 тысяч датских крон за акцию. Затем бумаги были аннулированы с целью наращивания другими членами семьи долей в бизнесе, а Кристиансен получила дивиденды. 47-летняя правнучка основателя Lego сосредоточится на природоохранных проектах, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что в настоящее время Kirkbi владеет 75% акций Lego, а также имеет доли в нескольких компаниях, облигации и недвижимость — всего на 166 миллиардов крон ($24,3 млрд). Главой Kirkbi является брат Софи Томас Кирк Кристиансен, которому отец передал руководство фирмой в начале 2023 года.

Lego Group — основанная 10 августа 1932 года группа корпораций, выпускающая серии конструктора, представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов. Главный офис Lego Group находится в Дании, в городе Биллунн.