2023-12-01T11:11:09+03:00
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2023-12-01T11:11:09+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231201/842429905.html
Правнучка основателя Lego продала акции на миллиард долларов, сообщили СМИ
Потребрынок
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Правнучка основателя Lego Софи Кирк Кристиансен продала часть акций компании и заработала на этом почти миллиард долларов, сообщает Bloomberg. Сообщается, что Кристиансен продала... ПРАЙМ, 01.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Правнучка основателя Lego Софи Кирк Кристиансен продала часть акций компании и заработала на этом почти миллиард долларов, сообщает Bloomberg.
Сообщается, что Кристиансен продала четыре миллиона акций владеющей Lego семейной холдинговой компания Kirkbi A/S по цене в 158 тысяч датских крон за акцию. Затем бумаги были аннулированы с целью наращивания другими членами семьи долей в бизнесе, а Кристиансен получила дивиденды. 47-летняя правнучка основателя Lego сосредоточится на природоохранных проектах, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании.
Отмечается, что в настоящее время Kirkbi владеет 75% акций Lego, а также имеет доли в нескольких компаниях, облигации и недвижимость — всего на 166 миллиардов крон ($24,3 млрд). Главой Kirkbi является брат Софи Томас Кирк Кристиансен, которому отец передал руководство фирмой в начале 2023 года.
Lego Group — основанная 10 августа 1932 года группа корпораций, выпускающая серии конструктора, представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов. Главный офис Lego Group находится в Дании, в городе Биллунн.