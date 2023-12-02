СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа вновь начала работать, сообщил минтранс республики Крым. В МЧС Крыма оценили предварительный ущерб от шторма

Ее функционирование приостановили днем в пятницу из-за погодных условий.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас переправа, в первую очередь, перевозит грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.

В регионе действует штормовое предупреждение из-за ветра 12-17 м/сек.

Согласно прогнозу Росгидромета, 2 декабря ветер юго-западный 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +14-16°С, температура воды в море +10°С.