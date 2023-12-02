2023-12-02T09:55:27+03:00
2023-12-02T09:55:27+03:00
2023-12-02T09:55:27+03:00
2023
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Керченская паромная переправа возобновила работу
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Керченская паромная переправа вновь начала работать, сообщил минтранс республики Крым. Ее функционирование приостановили днем в пятницу из-за погодных условий. "Работа Керченской... ПРАЙМ, 02.12.2023
потребрынок, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, керченская паромная переправа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа вновь начала работать, сообщил минтранс республики Крым.
Ее функционирование приостановили днем в пятницу из-за погодных условий.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", — сказано в сообщении ведомства.
Сейчас переправа, в первую очередь, перевозит грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.
В регионе действует штормовое предупреждение из-за ветра 12-17 м/сек.
Согласно прогнозу Росгидромета, 2 декабря ветер юго-западный 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +14-16°С, температура воды в море +10°С.