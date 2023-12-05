МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Производители куриных яиц предпринимают все возможные меры для ограничения роста цен на их продукцию, а также наращивают производство, рассказала РИА Новости генеральный директор Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Галина Бобылева. Абрамченко поручила увеличить производство курицы и яиц

"Предложение Абрамченко, конечно же, совершенно правильное. Птицеводы в принципе озабочены небольшим дисбалансом на рынке продукции птицеводства и ростом цен, и со стороны птицеводов принимаются все меры по выполнению этих поручений правительства. Мы понимаем озабоченность правительства и принимаем все возможные меры", — сказала Бобылева.

Ранее Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу было поручено проанализировать достаточность мощностей по производству мяса птицы и яиц в России. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По информации Росстата, с начала года по 27 ноября курятина в России подорожала на 30,19%. В то же время стоимость куриных яиц выросла на 36,63%. В Минсельхозе ранее сообщали, что повышение цен на продукцию птицеводства обусловлено значительнымростом спроса, и в этой связи выработан комплекс мер, направленных как на поддержку производителей, так и на увеличение предложения на внутреннем рынке.

В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов производства, и по итогам года ожидается сохранение положительной динамики в сегменте; планируется расширение направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств.

Также вместе с Минпромторгом ведется работа по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры поставок — это позволит обеспечить прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице. Помимо этого, ФАС России проводит проверки производителей куриных яиц и мяса кур, совместно с Минсельхозом анализирует обоснованность повышения отпускных цен на яйцо, а в понедельник служба предложила ритейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые ими куриные яйца на уровне не более 5%.