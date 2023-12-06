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Депутаты КПРФ требуют отмены разрешения "изготовления муки из мух"
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Депутаты КПРФ направили запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием отменить распоряжение, легализующее изготовление "муки" и продуктов питания из мух черная львинка... ПРАЙМ, 06.12.2023
общество , потребрынок, здоровье, бизнес, новости, россия, росрыболовство, кпрф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Депутаты КПРФ направили запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием отменить распоряжение, легализующее изготовление "муки" и продуктов питания из мух черная львинка.
"В октябре месяца россиян "обрадовали" распоряжением правительства, которое узаконило муку и пюре из мухи черная львинка и её личинок… Это может быть опасно!… Фракция КПРФ выступает против… Был направлен депутатский запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием отменить распоряжение № 2761-рот 10.10.2023 года, легализующее изготовление муки и продуктов из мух и личинок", — написал он в Telegram-канале.
Ранее правительство РФ внесло изменения в перечень сельхозпродукции, дополнив его деятельностью по разведению мух черная львинка и производству из них основы для рыбного корма, сообщила пресс-служба Росрыболовства.
Ведомство поясняет, что классификатор ОКПД2 10.91.10.290 был дополнен видами деятельности, включающие в себя изготовление корма для сельскохозяйственных животных. Таким образом, принятая мера необходима для расширения кормовой базы, подчеркивает ведомство.
Озвученная рядом СМИ версия о том, что разрешении использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов для граждан, не соответствует действительности.