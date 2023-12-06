МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Стоимость рождественской продуктовой корзины на Украине может возрасти уже после 10 декабря, если блокада пропускных пунктов на украинско-польской границе продолжится, считает первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Россиян предупредили о подорожании главного новогоднего продукта

"Если забастовка (польских перевозчиков — прим. ред.) будет весь декабрь, то, к сожалению, рождественская продуктовая корзина будет несколько дороже", — приводит слова Высоцкого украинское издание Klymenko.Time в Telegram-канале.

По его словам, продуктовая корзина питания подорожает после 10 декабря.

Чиновник уточнил, что при этом на овощи ценовых колебаний не будет. Высоцкий добавил, что Украина импортирует бананы, цитрусовые, большинство морепродуктов, а также рыбу. Дефицита на эти продукты, как он считает, не предполагается, потому что указанная продукция доезжает, хоть и с задержкой. Однако, если машина едет на неделю дольше или дополнительную тысячу километров, из-за логистики итоговая стоимость на продукцию оправдано возрастает, резюмировал Высоцкий.

Как заявлял ранее вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, блокирование польскими перевозчиками украинской границы нанесло Украине экономический ущерб на 400 миллионов евро. В свою очередь, по мнению замминистра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками границы в перспективе несет чрезвычайный вред экономике страны.