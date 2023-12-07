МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Каждый случай национализации индивидуален и требует тщательного рассмотрения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики" Таймураза Боллоева национализировать компанию. В "Балтике" предложили национализировать компанию

"Это я пока оставляю без комментариев. Каждый конкретный случай — он уникален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве и в администрации, главным образом, конечно, в правительстве", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данному предложению.

Ранее Боллоев отправил запрос в Росимущество с инициативой национализировать пивоваренную компанию "Балтика". В компании информацию не прокомментировали.