2023-12-07T14:20:49+03:00
2023-12-07T14:20:49+03:00
2023-12-07T14:20:49+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231207/842492696.html
В Кремле прокомментировали предложение национализировать "Балтику"
Потребрынок
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Каждый случай национализации индивидуален и требует тщательного рассмотрения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики"... ПРАЙМ, 07.12.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, балтика, дмитрий песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Каждый случай национализации индивидуален и требует тщательного рассмотрения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики" Таймураза Боллоева национализировать компанию.
"Это я пока оставляю без комментариев. Каждый конкретный случай — он уникален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве и в администрации, главным образом, конечно, в правительстве", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данному предложению.
Ранее Боллоев отправил запрос в Росимущество с инициативой национализировать пивоваренную компанию "Балтика". В компании информацию не прокомментировали.