МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В Британии участились случаи заражения сальмонеллезом, причиной которых стали плохие проверки продуктов питания после выхода из Евросоюза, сообщает газета Independent. Британский производитель сигарет пожаловался на удар от ухода из России

"Британия сталкивается с ростом числа случаев сальмонеллеза из-за недостаточных проверок качества еды после Brexit", — отмечает издание, ссылаясь на данные Национального профсоюза фермеров страны.

Глава профсоюза в интервью Independent предположила, что распространение сальмонеллеза в стране вызвано тем, что импортируемые продукты питания недостаточно проверяют после выхода Британии из Евросоюза. Она напомнила, что до Brexit контрольные мероприятия проводили ЕС.

Издание указало, что в сентябре британское правительство в пятый раз перенесло планы по введению контроля за импортируемой в страну пищевой продукцией из ЕС.

Отмечается, что сейчас власти страны проводят расследование по факту недавней вспышки заболеваемости сальмонеллезом, вызванной мясом птицы, завезенным в Британию из Польши.