2023-12-09T12:21:52+03:00
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2023-12-09T12:21:52+03:00
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Британия столкнулась с ростом заболеваемости сальмонеллезом, пишут СМИ
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В Британии участились случаи заражения сальмонеллезом, причиной которых стали плохие проверки продуктов питания после выхода из Евросоюза, сообщает газета Independent. "Британия... ПРАЙМ, 09.12.2023
общество , потребрынок, здоровье, бизнес, новости, великобритания, продукты питания, сальмонеллез
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В Британии участились случаи заражения сальмонеллезом, причиной которых стали плохие проверки продуктов питания после выхода из Евросоюза, сообщает газета Independent.
"Британия сталкивается с ростом числа случаев сальмонеллеза из-за недостаточных проверок качества еды после Brexit", — отмечает издание, ссылаясь на данные Национального профсоюза фермеров страны.
Глава профсоюза в интервью Independent предположила, что распространение сальмонеллеза в стране вызвано тем, что импортируемые продукты питания недостаточно проверяют после выхода Британии из Евросоюза. Она напомнила, что до Brexit контрольные мероприятия проводили ЕС.
Издание указало, что в сентябре британское правительство в пятый раз перенесло планы по введению контроля за импортируемой в страну пищевой продукцией из ЕС.
Отмечается, что сейчас власти страны проводят расследование по факту недавней вспышки заболеваемости сальмонеллезом, вызванной мясом птицы, завезенным в Британию из Польши.