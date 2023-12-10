МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Спрос на трекеры для сна в России с наступлением холодов вырос сильнее всего среди гаджетов для здоровья и красоты — так, рост составил 65% в первой половине ноября по сравнению с октябрем, говорится исследовании Price.ru, его данные есть у РИА Новости. Россиянам дали советы по выбору и хранению мандаринов

"С наступлением холодов россияне стали внимательнее заботиться о здоровом сне, фигуре и состоянии кожи. К такому выводу пришли аналитики интернет-сервиса сравнения цен Price.ru (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital), сравнив онлайн-спрос на товары для красоты и здоровья в первой половине ноября с показателями октября. … Выяснилось, что из гаджетов для поддержания здоровья стали чаще искать трекеры для сна (+65%)", — говорится в исследовании.

Также в ноябре на 42% вырос спрос на беговые дорожки, особенно популярны компактные складные для занятия дома. Одновременно растет спрос на умные увлажнители (+41%) и умные бутылки для воды (+14%).

С приходом холодов россияне чаще стали покупать средства по уходу за кожей, чтобы защитить ее от воздействия низких температур на улице и сухого воздуха от батарей и обогревателей в помещении. Так, популярные стали средства для увлажнения — маски для лица, крема.

Растет спрос и на антивозрастные средства: маски от морщин, антивозрастные крема для лица, домашние скрабы. Востребованнее стали средства для ухода за кожей вокруг глаз. Не меньшее внимание интернет-пользователи уделяют поиску средств для тела, рук и губ. В ноябре актуальны и средства для ванны и бани.

"Согласно исследованию аналитического агентства Data Insight, чаще всего россияне покупают косметику в четвертом квартале, а именно в декабре. Основным потребителем в этой категории являются женщины. При этом "зимняя косметичка" включает уходовые средства для увлажнения кожи, которые актуальны для всей семьи, а также широкий спектр антивозрастных средств", – прокомментировали специалисты Price.ru.