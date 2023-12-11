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2023
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Контролирующие ведомства заинтересовались ростом цен на яйца в России
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С начала 2023 года по 27 ноября цена десятка куриных яиц в России выросла на 36,63%, а за ноябрь увеличилась на 15%, следует из данных Росстата. Вместе с тем, в Генпрокуратуре РФ... ПРАЙМ, 11.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, росстат, цены на яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. С начала 2023 года по 27 ноября цена десятка куриных яиц в России выросла на 36,63%, а за ноябрь увеличилась на 15%, следует из данных Росстата.
Вместе с тем, в Генпрокуратуре РФ считают, что цены на яйца выросли еще больше, указали, что средняя розничная стоимость продукта поднялась более чем на 40% с начала 2023 года, поручили проверить факты необоснованного повышения стоимости в регионах и принять исчерпывающие меры для сдерживания роста цен на социально значимые категории продуктов.
ФАС России также заинтересовалась резким ростом роста цен на яйца и, по данным газеты "Известия" предложила мониторить цены на социально значимые категории продуктов питания и запретить российским компаниям необоснованно их завышать.
Окончательный список таких должно утвердить правительство РФ. В перечень могут войти мясо, молоко, яйца, хлеб, чай и другие категории.
В начале декабря ФАС также предложила крупным торговым сетям добровольно ограничить наценки на яйца до 5% до марта 2024 года и объяснила данную инициативу сильным ростом цен на продукцию, "вызывающем обеспокоенность потребителей".