МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российские поставщики алкоголя освоили параллельный импорт и сумели наладить поставки ушедших из России производителей виски, сообщает издание РБК со ссылкой на данные портала декларации-соответствия.рус, содержащего сведения о выданных декларациях о соответствии импортируемой в страну продукции требованиям профильных технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Володин призвал запретить "наливайкам" продавать алкоголь ночью

Сообщается, что среди импортируемого в Россию виски лидирует продукция британской Diageo, французской Pernod Ricard и американско-японской Beam Suntory. За 11 месяцев текущего года импортеры подали 350 деклараций на виски Diageo против 21 за сопоставимый период прошлого года, 222 против 18 — на аналогичную продукцию Beam Suntory и 183 против 29 — на виски от Pernod Ricard.

Издание приводит информацию Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), согласно которой импорт виски в этом году достиг уровня 2021 года и даже превысил его.

После начала специальной военной операции России на Украине практически все крупные мировые производители алкогольных напитков покинули российский рынок. В их число вошли Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys и другие), Pernod Ricard (Chivas, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Olmeca, Absolut), Brown-Forman (Jack Daniel`s), Beam Suntory (Jim Beam) и другие.