МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Страны дальнего зарубежья почти не экспортируют пищевые яйца в Россию — за девять месяцев текущего года их было поставлено лишь 2,4 тонны на 11 тысяч долларов, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. В Госдуме рассказали, когда стабилизируются цены на яйца

Больше всего поставила продукции Норвегия — на 10,7 тысячи долларов, Марокко (600 долларов) и Бразилия (100 долларов). Турция, для которой Россельхознадзор в начале декабря расширил разрешение на поставки столового яйца в Россию, его вовсе не экспортирует в страну.

При этом самым крупным экспортером столовых яиц в Россию оказалась Армения — она поставила 20 тонн на 21,2 тысячи долларов.

В то же время объемы импорта яиц для инкубации в этом году составили 14,5 тысячи тонн на 104 миллиона долларов. Абсолютным рекордсменом по поставкам является Турция, которая экспортировала в Россию 5 тысяч тонн этого продукта на 21 миллион долларов. Далее следует Германия, продавшая российским компаниям 2,8 тысячи тонн таких яиц на 23 миллиона долларов.

Крупные поставки в этом году также произвели Британия (15 миллионов долларов), Канада (10 миллионов долларов) и Венгрия (9 миллионов долларов). Италия поставила яиц для инкубаторов на 2 миллиона долларов, а Швеция — на 1,3 миллиона долларов.

Ранее в декабре заместитель гендиректора Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Елена Степанова говорила, что России яйца поставляют Белоруссия и Монголия.