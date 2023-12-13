МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России с 4 по 11 декабря ускорила темпы роста: стоимость выросла на 0,09%, или на 6 копеек, до 64,33 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Росстат зафиксировал небольшой рост недельной инфляции в России

Неделей ранее средняя цена дизтоплива выросла на 0,02%, или 1 копейку — до 64,27 рубля за литр.

При этом средняя цена бензина с 4 по 11 декабря опустилась на 0,1%, до 54,5 рубля за литр. Неделей ранее бензин подешевел на 0,15%, до 54,56 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подешевел на 0,14%, или на 7 копеек, до 50,14 рубля; Аи-95 — на 0,11%, или на 6 копеек, до 54,74 рубля. Марка Аи-98 подешевела на 0,07%, или на 5 копеек, до 68,09 рубля за литр. Общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,2%.

Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 42 регионах России. Сильнее всего он подешевел в Республике Тыва и Ивановской области — на 2% и 1% соответственно. При этом рост цен был зафиксирован в Магаданской области — на 1,9%.

Производство бензина в России за отчетный период снизилось на 1% по сравнению с предыдущей неделей, до 901,3 тысячи тонн. В то же время производство дизтоплива выросло на 2,8%, до 1,76 миллиона тонн.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ сейчас составляют более 5 миллионов тонн, сообщало Минэнерго.