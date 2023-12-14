МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Россияне на фоне снежной погоды резко нарастили спрос на лыжи: в ноябре — начале декабря покупки этого спортинвентаря выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили для РИА Новости аналитики "Чек Индекс". В России откроется новый дистрибутор Adidas и Reebok

"Средний чек покупки лыж составил 3 304 рубля, оказавшись на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло за год на 59%", — подсчитали авторы исследования, изучив данные фискальных чеков.

Положительная динамика была и по некоторым другим популярным зимним товарам. Заметно выросли покупки коньков и тюбингов-ватрушек (оба товара — на 19%). А вот число покупок санок снизилось на 14%.

При этом средний чек вырос по всем перечисленным товарам. По санкам — на 15%, до 2650 рублей, по конькам — на 8%, до 4 229 рублей, по тюбингам — на 2%, до 1847 рублей.

"На продажи спортинвентаря и средств развлечений в начале зимнего сезона оказали влияние такие факторы, как мощный снежный циклон в начале декабря, перераспределение спроса в детском сегменте в пользу детей школьного возраста, а также восстановление потребления спорттоваров в целом благодаря появлению новых магазинов и увеличению онлайн-продаж", — отмечают авторы исследования.