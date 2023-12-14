2023-12-14T16:37:01+03:00
2023-12-14T16:37:01+03:00
2023-12-14T16:37:01+03:00
2023
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Путин ответил на вопрос о новогодних салатах
Потребрынок
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о популярных салатах на новогоднем столе в ходе пресс-конференции. Главе государства задали вопрос, предпочел бы он "Селедку под... ПРАЙМ, 14.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, владимир путин, салат, новый год
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о популярных салатах на новогоднем столе в ходе пресс-конференции.
Главе государства задали вопрос, предпочел бы он "Селедку под шубой" или "Оливье".
"Смотря что закусывать", — ответил Путин.
14 декабря аналитики системы сервисов "Контур.Маркет" подсчитали для РИА Новости увеличение цены новогоднего стола. Эксперты исследовали блюда из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". По их данным, меньше всего подорожали салаты. "Оливье" обойдется россиянам в среднем в 545,6 рубля, а "Селедка под шубой" — в 327,8 рубля.