МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о популярных салатах на новогоднем столе в ходе пресс-конференции. Путин рассказал, что с удовольствием ест яичницу на завтрак

Главе государства задали вопрос, предпочел бы он "Селедку под шубой" или "Оливье".

"Смотря что закусывать", — ответил Путин.

14 декабря аналитики системы сервисов "Контур.Маркет" подсчитали для РИА Новости увеличение цены новогоднего стола. Эксперты исследовали блюда из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". По их данным, меньше всего подорожали салаты. "Оливье" обойдется россиянам в среднем в 545,6 рубля, а "Селедка под шубой" — в 327,8 рубля.