МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Увеличение стоимости яиц и мяса птицы в Новосибирской области обусловлено желанием производителей дополнительно заработать, рассказал губернатор региона Андрей Травников, его слова цитирует Telegram-канал областного правительства. Глава Минсельхоза рассказал о мерах по стабилизации цен на куриные яйца

"Наши производители, вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объеме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета", — сказал глава региона на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики.

Губернатор отметил, что продукция птицефабрик за неделю подорожала на четыре процента и на 36 процентов с декабря прошлого года. При этом на остальные группы продовольственных товаров не растут.



Анализ ситуации показал, что такой рост цен не связан с ростом надбавок ретейлеров. Травников в свою очередь подчеркнул, что ситуацию должны тщательно изучить УФАС и прокуратура.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заверил, что проблема удорожания куриных яиц уже решается, работа по стабилизации цен на эту продукцию уже началась.