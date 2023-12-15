2023-12-15T11:02:38+03:00
2023-12-15T11:02:38+03:00
2023-12-15T11:02:38+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231215/842576187.html
Губернатор Новосибирска раскрыл причину удорожания яиц
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Увеличение стоимости яиц и мяса птицы в Новосибирской области обусловлено желанием производителей дополнительно заработать, рассказал губернатор региона Андрей Травников, его... ПРАЙМ, 15.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, завышение цен на куриные яйца
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/18/842091809.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/18/842091809.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/18/842091808.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/18/842091808.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/17/842091796.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/17/842091796.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20231215/842573701.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Увеличение стоимости яиц и мяса птицы в Новосибирской области обусловлено желанием производителей дополнительно заработать, рассказал губернатор региона Андрей Травников, его слова цитирует Telegram-канал областного правительства.
"Наши производители, вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объеме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета", — сказал глава региона на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики.
Губернатор отметил, что продукция птицефабрик за неделю подорожала на четыре процента и на 36 процентов с декабря прошлого года. При этом на остальные группы продовольственных товаров не растут.
Анализ ситуации показал, что такой рост цен не связан с ростом надбавок ретейлеров. Травников в свою очередь подчеркнул, что ситуацию должны тщательно изучить УФАС и прокуратура.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заверил, что проблема удорожания куриных яиц уже решается, работа по стабилизации цен на эту продукцию уже началась.