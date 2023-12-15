МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России на своих заседаниях не обходит вниманием рост цен на отдельных рынках, в том числе и на продовольственных, сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава Минсельхоза рассказал о мерах по стабилизации цен на куриные яйца

Журналисты задали ей вопрос, звучало ли на совете директоров слово "яйца" — в связи с тем, что в последнее время подорожание этой продукции крайне активно обсуждается в обществе. Прямого ответа на этот вопрос Набиуллина не дала.

"Хотя для нас важен общий темп роста цен, мы говорим про общий темп роста цен, смотрим на базовую инфляцию, которая характеризует устойчивый компонент, но, конечно, не обходим и вниманием рост цен на определенных рынках: на продовольственных в том числе, и туризм — там тоже волатильными могут быть цены, и на авиаперелеты", — сказала она.

"Мы просто смотрим на структуру роста цен, пытаемся оценить — это разовые факторы, это следствие общего устойчивого инфляционного давления? Анализ такой проводим, естественно", — добавила Набиуллина.

Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Властями в связи с этим реализуется комплекс мер, сообщал ранее Минсельхоз: cреди них — планы дополнительного наращивания производства, расширение торговли яйцом напрямую от производителей, перевод производителей и сетей на долгосрочные договоры поставок. Кроме того, был открыт беспошлинный импорт яиц.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценами на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться", она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.