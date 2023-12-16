МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Жители Москвы и Читы чаще других россиян бронируют отели в городах, где живут, в топ-10 по этому показателю также вошли Сургут и Уфа, сообщили РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. Названы самые странные и частые кражи из отелей

"Безусловным лидером стала столица: больше трети отельных заказов в Москве, или 37,1%, оформлены москвичами. Интересно, что второе место заняла Чита: 17,3% бронирований пришлось на самих читинцев. На третьей строчке оказался Санкт-Петербург, там доля заказов от местных составила 14,5%", — сообщили в сервисе.

Аналитики также выяснили, что нередко останавливаются в отелях родного города жители Сургута (12,7%) и Сочи (12,2%). Также в десятку локаций с большим показателем внутригородских бронирований вошли Хабаровск (доля составила 11,8%), Уфа (11,4%), Красноярск (11,1%), Самара (10,5%) и Екатеринбург (10,2%).

Кроме того, в списке городов, где часто в гостиницах останавливаются местные жители, вошли Благовещенск (там на бронирования от благовещенцев приходится 9,9% отельных заказов), Челябинск (9,6%), Белгород (9,4%), Пермь (9,3%), Краснодар (9,2%), Светлогорск (9,0%), Иркутск (7,5%), Новосибирск (6,8%), Казань (6,6%) и Архангельск (6,3%).

"Желание местных жителей останавливаться в отелях родного города и области может быть обусловлено несколькими факторами. Во-первых, в последние годы открывается много новых отелей, ренновируются уже существующие — сменить обстановку в них как минимум становится приятнее. Ведь не всегда есть возможность взять полноценный отпуск и отправиться в другой город или страну. Кроме того, появляются отели в области, в красивых природных локациях, а также глэмпинги, загородные базы отдыха — несколько дней в них могут и вовсе заменить полноценный отпуск", — рассказали в пресс-службе компании.