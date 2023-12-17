МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россияне отправили "Почтой России" более 160 тысяч писем и посылок в зону СВО, всего через почту в этом году прошли более 800 миллионов писем, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Михаил Волков. "Почта России" получит средства из бюджета для поддержки отделений в селах

"Много писем и еще больше посылок. На сегодняшний день порядка 160 тысяч отправлений. Посылки в зону СВО можно отправить бесплатно. За это приходит много благодарностей, в том числе от солдат и их матерей", — сообщил Волков.

Он отметил, что в компании работают отзывчивые люди: когда было наводнение в Приморье, сотрудники вместе с МЧС доставляли посылки, письма и пенсии, а во время обстрелов приграничных территорий почтальон компании укрывал жителей села в своем отделении.

По его словам, в этом году было отправлено более 800 миллионов писем, при этом почти треть из них перевели в цифровой и гибридный форматы. "Несмотря на то, что объем письменной корреспонденции из года в год снижается, спрос, как мы видим, все равно есть. Письма, открытки остаются теплой традицией. Люди продолжают их писать. Особенно в праздники", — добавил он.

Собеседник агентства также рассказал, что граждане продолжают собирать почтовые марки, приведя в пример члена совета директоров компании Александра Хинштейна, который по-прежнему это делает. При этом Волков уверен, что со временем марки как знак почтовой оплаты будут постепенно отходить, но их ценность — только возрастать.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 18 декабря в 10.00 мск.