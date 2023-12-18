Эксперт: квоту на беспошлинный ввоз в Россию 1,2 млрд яиц могут вырать полностью
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Квота на беспошлинный импорт в Россию до июля 1,2 миллиарда куриных яиц, скорее всего, будет выбрана полностью и поможет притормозить рост цен на эту продукцию, но отката назад к предыдущим ценам ждать вряд ли стоит, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Игорь Строганов.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставил России временную тарифную льготу на беспошлинный импорт до 1,2 миллиарда куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита, подчеркнули в комиссии.
"Скорее всего, попробуют выбрать квоту полностью….Мера, скорее всего, поможет стабилизировать цены на яйца в России, притормозит их рост, однако отката назад к предыдущим ценам, скорее всего, не будет", — считает Строганов.
Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев накануне выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться. Одной из главных предпосылок он назвал снятие пошлины с импорта яйца.
Строганов также отметил, что из одобренной беспошлинной импортной квоты Россия может поставить любое количество яиц, и если закупят больше, чем нужно внутреннему рынку, то вполне возможна продажа избытка на зарубежных рынках. "Надо помнить, что яйца — продукт достаточно скоропортящийся, их невозможно хранить долго", — напомнил эксперт.
Согласно данным Россата, по итогам 2022 года в РФ во всех категориях хозяйств было получено 46,1 миллиарда штук яиц — на 2,7% больше, чем в 2021 году. В сельскохозяйственных организациях РФ за одиннадцать месяцев нынешнего года произведено 34,847 миллиарда штук яиц — на 2% больше, чем за тот же период в прошлом году. По итогам года ожидается сохранение положительной динамики, сообщали ранее в Минсельхозе.
https://1prime.ru/consumer_markets/20231218/842598916.html