МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Квота на беспошлинный импорт в Россию до июля 1,2 миллиарда куриных яиц, скорее всего, будет выбрана полностью и поможет притормозить рост цен на эту продукцию, но отката назад к предыдущим ценам ждать вряд ли стоит, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Игорь Строганов. Патрушев назвал срок начала поставок турецких яиц без импортной пошлины

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставил России временную тарифную льготу на беспошлинный импорт до 1,2 миллиарда куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита, подчеркнули в комиссии.

"Скорее всего, попробуют выбрать квоту полностью….Мера, скорее всего, поможет стабилизировать цены на яйца в России, притормозит их рост, однако отката назад к предыдущим ценам, скорее всего, не будет", — считает Строганов.

Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев накануне выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться. Одной из главных предпосылок он назвал снятие пошлины с импорта яйца.

Строганов также отметил, что из одобренной беспошлинной импортной квоты Россия может поставить любое количество яиц, и если закупят больше, чем нужно внутреннему рынку, то вполне возможна продажа избытка на зарубежных рынках. "Надо помнить, что яйца — продукт достаточно скоропортящийся, их невозможно хранить долго", — напомнил эксперт.

Согласно данным Россата, по итогам 2022 года в РФ во всех категориях хозяйств было получено 46,1 миллиарда штук яиц — на 2,7% больше, чем в 2021 году. В сельскохозяйственных организациях РФ за одиннадцать месяцев нынешнего года произведено 34,847 миллиарда штук яиц — на 2% больше, чем за тот же период в прошлом году. По итогам года ожидается сохранение положительной динамики, сообщали ранее в Минсельхозе.