ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — ПРАЙМ. Экспорт дальневосточных крабов в КНР через Приморский край за 11 месяцев текущего года вырос на 65%, превысив 31 тысячу тонн, сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства. В Приморье уничтожат более 22 тонн красной икры

"За январь-ноябрь 2023 года должностными лицами Приморского территориального управления Росрыболовства проверена легальность 1377 партий дальневосточного краба, предназначенного для экспорта из Приморского края в Китай. Общий вес проконтролированной и отправленной на экспорт в этом году крабовой продукции составил 31,3 тыс. тонн. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда было экспортировано 984 партии объемом 18,9 тыс. тонн, составил 65%", — говорится в сообщении территориального управления.

Отмечается, что в КНР экспортируются такие виды дальневосточных крабов, как камчатский, синий, равношипый, стригун-опилио, волосатый четырехугольный, краб колючий, стригун-бэрди и стригун-ангулятус.

Ранее ведомство сообщало об общем росте поставок в КНР российской рыбопродукции через Приморский край. По данным ведомства, с января по ноябрь для экспорта в Китай в регионе было оформлено свыше 600 тысяч тонн рыбной продукции, что на 30% больше уровня прошлого года.