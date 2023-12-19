2023-12-19T09:24:31+03:00
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В Росрыболовстве оценили рост экспорта дальневосточного краба в Китай
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Экспорт дальневосточных крабов в КНР через Приморский край за 11 месяцев текущего года вырос на 65%, превысив 31 тысячу тонн, сообщает Приморское территориальное управление... ПРАЙМ, 19.12.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, кнр, краб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — ПРАЙМ. Экспорт дальневосточных крабов в КНР через Приморский край за 11 месяцев текущего года вырос на 65%, превысив 31 тысячу тонн, сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства.
"За январь-ноябрь 2023 года должностными лицами Приморского территориального управления Росрыболовства проверена легальность 1377 партий дальневосточного краба, предназначенного для экспорта из Приморского края в Китай. Общий вес проконтролированной и отправленной на экспорт в этом году крабовой продукции составил 31,3 тыс. тонн. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда было экспортировано 984 партии объемом 18,9 тыс. тонн, составил 65%", — говорится в сообщении территориального управления.
Отмечается, что в КНР экспортируются такие виды дальневосточных крабов, как камчатский, синий, равношипый, стригун-опилио, волосатый четырехугольный, краб колючий, стригун-бэрди и стригун-ангулятус.
Ранее ведомство сообщало об общем росте поставок в КНР российской рыбопродукции через Приморский край. По данным ведомства, с января по ноябрь для экспорта в Китай в регионе было оформлено свыше 600 тысяч тонн рыбной продукции, что на 30% больше уровня прошлого года.