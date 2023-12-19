2023-12-19T11:40:57+03:00
2023-12-19T11:40:57+03:00
2023-12-19T11:40:57+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231219/842607054.html
В России начнут продажу товаров под брендом "Слово пацана"
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Предприниматели начали активно подавать заявки на регистрацию товарного знака "Слово пацана", появившегося на фоне популярности одноименного сериала, передают "Ведомости" со... ПРАЙМ, 19.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, товары, бренд
https://cdnn.1prime.ru/images/84260/68/842606880.png
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84260/68/842606880.png
https://cdnn.1prime.ru/images/84260/68/842606879.png
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84260/68/842606879.png
https://cdnn.1prime.ru/images/84260/68/842606867.png
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84260/68/842606867.png
https://1prime.ru/society/20231206/842481737.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Предприниматели начали активно подавать заявки на регистрацию товарного знака "Слово пацана", появившегося на фоне популярности одноименного сериала, передают "Ведомости" со ссылкой на базу Роспатента.
Пять таких заявок уже были направлены в Роспатент. Частные предприниматели и малые компании из регионов подали четыре заявки, а компания ООО "Ритейл Медиа" из Москвы подала заявку на производство косметики, ручных инструментов, бытовой техники, пищевых продуктов и безалкогольных напитков, следует из данных Роспатента.
Кроме того, новосибирская первая крафтовая пивоварня подала заявку на производство безалкогольных напитков и пива под данным товарным знаком. Петр Емельянов из Хабаровска намерен производить настольные игры и семечки подсолнуха. Издательство "Эксмо" также подало заявку для производства электроники, бумажной продукции, канцтоваров и одежды.
Сериал "Слово пацана" основан на книге Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970 — 2010-х", посвященной подростковым группировкам Казани времен перестройки. Сериал появился на площадках Start и Wink 9 ноября и получил широкий резонанс.