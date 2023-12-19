МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Предприниматели начали активно подавать заявки на регистрацию товарного знака "Слово пацана", появившегося на фоне популярности одноименного сериала, передают "Ведомости" со ссылкой на базу Роспатента. Пиратский сериал "Слово пацана" лишил чувашского подростка накоплений

Пять таких заявок уже были направлены в Роспатент. Частные предприниматели и малые компании из регионов подали четыре заявки, а компания ООО "Ритейл Медиа" из Москвы подала заявку на производство косметики, ручных инструментов, бытовой техники, пищевых продуктов и безалкогольных напитков, следует из данных Роспатента.

Кроме того, новосибирская первая крафтовая пивоварня подала заявку на производство безалкогольных напитков и пива под данным товарным знаком. Петр Емельянов из Хабаровска намерен производить настольные игры и семечки подсолнуха. Издательство "Эксмо" также подало заявку для производства электроники, бумажной продукции, канцтоваров и одежды.

Сериал "Слово пацана" основан на книге Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970 — 2010-х", посвященной подростковым группировкам Казани времен перестройки. Сериал появился на площадках Start и Wink 9 ноября и получил широкий резонанс.