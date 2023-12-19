МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Продукция "Сделано в Китае" постепенно входит в повседневную жизнь россиян, и в то же время российские продукты питания пользуются всё большей популярностью у китайских потребителей, посол КНР РИА Новости, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. В России представили отечественный смартфон "Р-ФОН"

"Китайские предприятия активно осваивают российский рынок машинотехнической продукции, бытовой техники, одежды и обуви. Продукция "Сделано в Китае" занимает всё большую долю российского рынка и входит в повседневную жизнь россиян", — заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник.

В то же время, указал он, "Китай наращивает импорт российского минерального сырья, древесины, сельскохозяйственной продукции, а российская мука, растительное масло, мороженое пользуются всё большей популярностью у китайских потребителей".

"Я верю, что правительства и компании двух стран будут продолжать усилия по реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, непрестанно укреплять сотрудничество, вместе придавать импульс качественному развитию китайско-российского практического сотрудничества", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 19 декабря в 13.00 мск.