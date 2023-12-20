МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Большинство россиян не видят смысла Нового года без селедки под шубой, а 91% — не признают оливье с тертым яблоком в составе, при этом свыше половины планируют приготовить на праздник более трех салатов, следует из данных маркетплейса услуг YouDo, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Путин ответил на вопрос о новогодних салатах

"Каким хотят видеть новогодний стол — пришлось узнать у самих пользователей. Так, 91% опрошенных заявили, что выступают категорически против тертого яблока в оливье, а 72% не видят смысла праздника без селедкой под шубой. 24% респондентов заявили, что не будут пить спиртное под бой курантов, а 64% рассказали, что будут готовить более 3 салатов", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 11 829 пользователей маркетплейса.

Отмечается, что россияне заранее озаботились тем, чтобы не остаться без новогодних блюд и поздравлений. Спрос на поваров, которые заранее приготовят меню к праздникам, вырос на 47% за последние 2 недели по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца, а на Дедов Морозов и Снегурочек, которые возьмут на себя поздравления детей и близких – на 127%.

При этом, по данным аналитиков, за последние 2 недели уходящего года спрос на категорию "Уборка и помощь по хозяйству" вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца. Также среди самых популярных заданий в декабре — купить подарки (средняя стоимость по стране 1 116 рублей), организовать досуг на новогодние праздники (1 091 рубль), доставить подарок (1 216 рублей), сделать новогодний макияж (1 711 рублей), новогодняя фотосессия (2 328 рублей), а также задание нарядить елку и украсить дом (1 308 рублей).

Что касается новогодних желаний, то 34% россиян рассказали, что будут загадывать повышение заработной платы или продвижение в должности, 31% — улучшение материального положения (например, переезд, покупка квартиры, дома или машины), 21% — пополнение в семействе, и 11% – выйти замуж или жениться, а еще 3% выбрали вариант "все хорошо, загадаю, чтобы не стало хуже".