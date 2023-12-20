МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Колбаса может иметь место на новогоднем столе, можно выбрать любимую и съесть, сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Российская колбаса закрепляется на рынках Африки и Юго-Восточной Азии

"Раз колбаса разрешена — значит, она безопасна, поэтому любую качественную колбасу, к которой вы привыкли, которую вы любите, можно съесть в меру… Не надо шарахаться от колбасы", — отметил академик.

Кроме того, выбор колбасной продукции зависит от индивидуальных предпочтений. По словам Онищенко, необходимо соблюдать условия хранения колбасы, а также употребить ее в пищу до истечения срока годности.

Ученый подчеркнул, что главное за новогодним столом — знать меру и не наедаться до "потери сознания".