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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231220/842621618.html
Онищенко "разрешил" съесть колбасу за новогодним столом
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Колбаса может иметь место на новогоднем столе, можно выбрать любимую и съесть, сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования... ПРАЙМ, 20.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, новый год, колбаса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Колбаса может иметь место на новогоднем столе, можно выбрать любимую и съесть, сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Раз колбаса разрешена — значит, она безопасна, поэтому любую качественную колбасу, к которой вы привыкли, которую вы любите, можно съесть в меру… Не надо шарахаться от колбасы", — отметил академик.
Кроме того, выбор колбасной продукции зависит от индивидуальных предпочтений. По словам Онищенко, необходимо соблюдать условия хранения колбасы, а также употребить ее в пищу до истечения срока годности.
Ученый подчеркнул, что главное за новогодним столом — знать меру и не наедаться до "потери сознания".