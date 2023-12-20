МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Работники таможни вряд ли смогут отличить российские алмазы от других, а с системой отслеживания произведенных в России драгоценных камней пока ясности нет, сообщило издание Financial Times, цитируя слова главы алмазодобывающей компании De Beers Эла Кука. De Beers нарастила продажи алмазов за последние пять недель

"При всем желании среднестатистический таможенник не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, определить, какой из них российский", — приводит издание слова руководителя международной корпорации.

Ранее сообщалось, что страны G7 в совместном заявлении страны решили к 1 января наложить ограничения на импорт добытых, обработанных или произведенных в России непромышленных алмазов. В организации также добавили, что могут начать с 1 марта вводить поэтапные рестрикции на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Кроме того, страны G7, как активные импорты необработанных алмазов, собираются создать механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября. Отмечается, что систему отслеживания прозвали на Западе "от шахты до пальца".