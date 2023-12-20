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https://1prime.ru/consumer_markets/20231220/842621725.html
В De Beers отметили невозможность отличить алмаз из России на таможне
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Работники таможни вряд ли смогут отличить российские алмазы от других, а с системой отслеживания произведенных в России драгоценных камней пока ясности нет, сообщило издание... ПРАЙМ, 20.12.2023
потребрынок, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, мир, алмазы, de beers
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Работники таможни вряд ли смогут отличить российские алмазы от других, а с системой отслеживания произведенных в России драгоценных камней пока ясности нет, сообщило издание Financial Times, цитируя слова главы алмазодобывающей компании De Beers Эла Кука.
"При всем желании среднестатистический таможенник не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, определить, какой из них российский", — приводит издание слова руководителя международной корпорации.
Ранее сообщалось, что страны G7 в совместном заявлении страны решили к 1 января наложить ограничения на импорт добытых, обработанных или произведенных в России непромышленных алмазов. В организации также добавили, что могут начать с 1 марта вводить поэтапные рестрикции на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
Кроме того, страны G7, как активные импорты необработанных алмазов, собираются создать механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября. Отмечается, что систему отслеживания прозвали на Западе "от шахты до пальца".