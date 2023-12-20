МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рыбопромышленники из Камчатского края поставили к Новому году достаточные объемы красной икры, но цена на нее в Москве — это "вопрос многофакторный и сложно предсказуемый", заявил в интервью РИА Новости губернатор Камчатки Владимир Солодов. Красная икра в России подешевела до минимума с начала года

"Какая цена (на красную икру) справедливая, какая нет, будет ли она расти или снижаться, сказать не могу, я не оракул. Могу сказать, что камчатские рыбопромышленники в достаточном объеме ее поставили, а дальше вопрос многофакторный и сложно предсказуемый", — сказал Солодов.

Он отметил, что на Камчатке цена на красную икру во время путины была достаточно приемлемой — в районе 3 тысяч – 3,2 тысячи рублей за килограмм.

"Конечно, дальше (после вывоза икры за пределы Камчатки – ред.) множество влияющих на итоговую цену факторов сказывается, и логистические вопросы, и сезонный характер, и качество икры. Кстати, нередко качество икру резко отличается", — добавил губернатор.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.