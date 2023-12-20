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На Камчатке оценили поставки красной икры по России к Новому году
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Рыбопромышленники из Камчатского края поставили к Новому году достаточные объемы красной икры, но цена на нее в Москве — это "вопрос многофакторный и сложно предсказуемый", заявил... ПРАЙМ, 20.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, красная икра, камчатка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рыбопромышленники из Камчатского края поставили к Новому году достаточные объемы красной икры, но цена на нее в Москве — это "вопрос многофакторный и сложно предсказуемый", заявил в интервью РИА Новости губернатор Камчатки Владимир Солодов.
"Какая цена (на красную икру) справедливая, какая нет, будет ли она расти или снижаться, сказать не могу, я не оракул. Могу сказать, что камчатские рыбопромышленники в достаточном объеме ее поставили, а дальше вопрос многофакторный и сложно предсказуемый", — сказал Солодов.
Он отметил, что на Камчатке цена на красную икру во время путины была достаточно приемлемой — в районе 3 тысяч – 3,2 тысячи рублей за килограмм.
"Конечно, дальше (после вывоза икры за пределы Камчатки – ред.) множество влияющих на итоговую цену факторов сказывается, и логистические вопросы, и сезонный характер, и качество икры. Кстати, нередко качество икру резко отличается", — добавил губернатор.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.