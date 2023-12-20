МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал в интервью РИА Новости, как выбрать хорошую и безопасную красную икру к новогоднему столу. Красная икра в России подешевела до минимума с начала года

"Важно, чтобы у вас была уверенность, что, покупая икру, вы действительно берете продукт, который выловлен в этом году, того типа рыбы, который заявлен, без переморозки, однократно замороженный… Важно ориентироваться на производителей, которые гарантируют качество. В целом я бы настойчиво рекомендовал приобретать икру в заводской упаковке. Она может быть в жестяной банке, пластиковой таре, стеклянной. Это гарантирует, что качество будет соответствующим", — сказал Солодов.

Он считает необходимым увязывать выполнение требований к икре и обеспечение уверенности, что потребитель получает достойный продукт, с ценовыми параметрами.

"Пока же, к сожалению, особенно на рынках Центральной России зачастую происходит торговля контрафактом, икрой с замесом порций предыдущих лет, порой и искусственной продукцией вместо натуральной. Это уже предмет для работы правоохранительных органов", — добавил губернатор.