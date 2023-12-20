2023-12-20T12:58:47+03:00
2023-12-20T12:58:47+03:00
2023-12-20T12:58:47+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231220/842622374.html
Carlsberg передал Украине гумпомощь в виде пива
Потребрынок
Новости
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Датский производитель пива Calsberg направил на Украину 24 тысячи банок безалкогольного пива в рамках гуманитарной помощи, следует из сообщения "Страны.ua" в Telegram. Как пишет... ПРАЙМ, 20.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, carlsberg, пиво, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Датский производитель пива Calsberg направил на Украину 24 тысячи банок безалкогольного пива в рамках гуманитарной помощи, следует из сообщения "Страны.ua" в Telegram.
Как пишет издание, компания Calsberg передала Киеву гуманитарную помощь в виде 24 тысяч банок (более девяти тонн) безалкогольного пива на сумму 49 тысяч гривен (1 204 евро).
Carlsberg A/S — датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объему производства пива.