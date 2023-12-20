МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Датский производитель пива Calsberg направил на Украину 24 тысячи банок безалкогольного пива в рамках гуманитарной помощи, следует из сообщения "Страны.ua" в Telegram. "Объединенные пивоварни" приобрели пивзавод "Белый кремль"

Как пишет издание, компания Calsberg передала Киеву гуманитарную помощь в виде 24 тысяч банок (более девяти тонн) безалкогольного пива на сумму 49 тысяч гривен (1 204 евро).

Carlsberg A/S — датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объему производства пива.