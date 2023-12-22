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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231222/842649212.html
Эксперимент по маркировке трех новых товарных групп начнется с 25 декабря
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Эксперименты по маркировке трех товарных групп пройдут в России с 25 декабря текущего года по 31 августа 2024 года. Соответствующие постановления утвердило правительство... ПРАЙМ, 22.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, маркировка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Эксперименты по маркировке трех товарных групп пройдут в России с 25 декабря текущего года по 31 августа 2024 года. Соответствующие постановления утвердило правительство.
"Провести с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения (далее — эксперимент)", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Аналогичные постановления были приняты и по двум другим категориям товаров.