МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Эксперименты по маркировке трех товарных групп пройдут в России с 25 декабря текущего года по 31 августа 2024 года. Соответствующие постановления утвердило правительство.

"Провести с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения (далее — эксперимент)", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналогичные постановления были приняты и по двум другим категориям товаров.