МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Британцы на фоне усиливающегося кризиса все больше обращаются к черному рынку продовольствия, пишет Guardian. В Лондоне сменили позицию относительно отправки техники Киеву

В связи с ростом цен на продукты питания представители торговой сферы, полиции заявили, что необходимо предпринять решительные действия для снижения спроса на краденые продукты питания.

По оценкам Британского консорциума розничной торговли, магазинные кражи, рекордные в этом году, обошлись отрасли в один миллиард фунтов стерлингов.

"Кризис стоимости жизни вынудил людей задуматься об альтернативных источниках товаров, необходимых в повседневной жизни", — заявил исполнительный директор Британской ассоциации независимых ретейлеров Эндрю Гудакр.

Депутат от Либерально-демократической партии Венди Чемберлен отметила, что важные продукты питания резко подскочили в цене, а продовольственная бедность стала особенно острой в это время года, так как продовольственные банки предоставляют только корзину продуктов первой необходимости, которые "не особенно привлекательны или питательны".