МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Почти четверть французов, около 9,5 миллиона человек, планируют продать ненужные рождественские подарки, пишет Le Figaro со ссылкой на опрос института Kantar для eBay. Французы стали значительно реже пить вино

"Этот феномен характерен для людей в возрасте от 25 до 44 лет с детьми, проживающих в регионах с низкой покупательской способностью", — отметили в институте.

Такая статистика зафиксирована впервые с 2011 года, в 2023 году планирующих "избавиться от подаренного" стало на 2,5 миллиона больше, чем в прошлом году.

Как отмечает издание, рост подобных перепродаж связывают с "удовлетворением финансовых потребностей". Вырученные с продажи подарков респонденты хотят отложить, потратить на оплату счетов или на покупку других товаров.