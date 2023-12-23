2023-12-23T23:26:21+03:00
2023-12-23T23:26:21+03:00
2023-12-23T23:26:21+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231223/842653270.html
СМИ: почти четверть французов продадут рождественские подарки
Потребрынок
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Почти четверть французов, около 9,5 миллиона человек, планируют продать ненужные рождественские подарки, пишет Le Figaro со ссылкой на опрос института Kantar для eBay. "Этот... ПРАЙМ, 23.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, в мире, франция, подарки, рождество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Почти четверть французов, около 9,5 миллиона человек, планируют продать ненужные рождественские подарки, пишет Le Figaro со ссылкой на опрос института Kantar для eBay.
"Этот феномен характерен для людей в возрасте от 25 до 44 лет с детьми, проживающих в регионах с низкой покупательской способностью", — отметили в институте.
Такая статистика зафиксирована впервые с 2011 года, в 2023 году планирующих "избавиться от подаренного" стало на 2,5 миллиона больше, чем в прошлом году.
Как отмечает издание, рост подобных перепродаж связывают с "удовлетворением финансовых потребностей". Вырученные с продажи подарков респонденты хотят отложить, потратить на оплату счетов или на покупку других товаров.