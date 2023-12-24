МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Самое дорогое традиционное блюдо на новогоднем столе можно найти в Японии — тарелка гречневой лапши в бульоне обойдется примерно в 10,8 доллара, а самое бюджетное — в Венгрии, где порция фаршированной капусты стоит всего 2,5 доллара, выяснили корреспонденты РИА Новости из разных стран.

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РИА Новости проанализировало стоимость привычных новогодних блюд в различных странах мира. Для расчетов бралась одна порция. Также для новогоднего стола брались килограмм картофеля, помидоров, огурцов, апельсинов или мандаринов, винограда, мясной нарезки, сыра, бутылка игристого вина и местного крепкого алкоголя, батон хлеба и традиционный десерт.

"ГВОЗДЬ" СТОЛА

В Японии есть два главных новогодних блюда. Так, тосикоси соба или гречневая лапша с темпурой из креветок, грибов, овощей или рыбы символизирует "переход через год", и ее едят до наступления нового года. Она должна легко обрываться, оставляя все неприятности позади, и быть тонкой и длинной для продолжительной и счастливой семейной жизни. Блюдо можно купить или приготовить примерно за 10,8 доллара на порцию.

Уже в первый день нового года японцы ставят на стол специальное ассорти новогодних закусок, каждая из которых имеет свой смысл. Японцы сейчас сами не собирают набор, а готовый сет, куда может входить от 20 до 73 видов блюд, стоит от 70 до 200 долларов.

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Самая бюджетная порция праздничного блюда оказалась в Венгрии: там готовят фаршированную капусту, аналог наших голубцов. В составе множество ингредиентов: свиная рулька, сало, свиной жир, капуста, рис и так далее, но одна его порция обойдется лишь в 2,5 доллара. Кроме того, венгры готовят традиционный рулет бейгли из дрожжевого теста с маком или грецким орехом — полкило обойдутся уже в 9 долларов.

Главное блюдо на Рождество во Франции — это птица, например индейка. Если взять небольшую тушку, то одна порция выйдет в 6,2 доллара. Кроме того, на праздничном столе у французов всегда есть фуа-гра: маленькая баночка стоит около 35 долларов. Есть индейку принято и в США, где один ее килограмм будет стоить 6,59 доллара или 2,9 доллара за порцию.

В России традиционного горячего блюда нет, но частой гостьей на праздничном столе является птица. Запеченная индейка в этом году обойдется в 252 рубля, или 2,7 доллара. Традиционными новогодними блюдами в России являются закуски: порция "Оливье" обойдется в 205 рублей, или 2,2 доллара, а бутерброд с красной икрой — в среднем в 150 рублей, или 1,6 доллара.

И АККОМПАНЕМЕНТ

Остальной праздничный стол из набора обойдется дороже всего во Франции — 189,3 доллара, из которых сильнее всего по карману ударит мясная нарезка (43,3 доллара за килограмм). За бутылку кальвадоса придется отдать почти 38 долларов, а за популярный местный десерт "полено" — 32,5 доллара.

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Далее расположились США, где застолье обойдется в 138 долларов: 35 долларов будет стоить бутылка бурбона, еще 30 — мясная нарезка и по 20 долларов — бутылка игристого вина и сыр. Японцы смогут немного сэкономить по сравнению с американцами — 126 долларов, из которых большая часть пойдет на виноград (почти 32 доллара) и сыр (30,6 доллара), а примерно 13,8 доллара — за сётю, японский крепкий спиртной напиток из риса, ржи и сладкого картофеля.

В Венгрии праздничный стол за исключением главного блюда будет стоить около 78 долларов. Существенная часть бюджета уйдет на бутылку крепкого алкоголя (28,3 доллара), мясную нарезку (14,2 доллара) и сыр (7,8 доллара).

Россияне потратят на новогоднее застолье без главных закусок 5,2 тысячи рублей, или 56,8 доллара. И вновь немалая часть расходов идет на крепкий алкоголь — бутылка коньяка обойдется в 1,3 тысячи рублей. Еще почти 700 рублей будет стоить сыр, а 510 рублей — колбаса.