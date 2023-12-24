МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Бриллианты с овальной и грушевидной огранкой визуально выглядят крупнее, однако круглые — сияют ярче, рассказала РИА Новости эксперт по ювелирной моде холдинга Sokolov Елена Ракутина.

"Бриллианты всегда сияют, независимо от огранки и цвета камня. Камни с овальной, изумрудной и грушевидной огранкой визуально всегда выглядят более крупными, чем круглые. Но именно ярче из-за преломления света сияют круглые камни, и поэтому визуально они привлекают больше внимания", — объяснила она.

А добавить изысканности образу можно при помощи цветных камней. "К примеру, желтый "солнечный" камень может подчеркнуть необычный стиль, он станет прекрасной альтернативой классическим белым бриллиантам", — уточнила Ракутина.

Эксперт также рассказала и о том, какие украшения будут актуальны этой зимой. По ее словам, графичная анималистика, имитация цепного плетения и модная готика станут трендом зимы 2023 года, а в качестве дополнения к образу можно использовать шармы и несколько браслетов или колец одновременно.

"С начала года россияне стали чаще интересоваться шармами, они позволяют быстро создать элегантный стиль, сочетаются между собой и подчеркивают нужные акценты в образе. К примеру, бусины из серебра можно надеть на серебряный браслет, кожаный шнурок или даже чокер. И в каждом случае небольшое украшение подчеркнет и дополнит образ", — добавила эксперт по ювелирной моде. При этом цветовая гамма украшений может быть любая.