АФИНЫ, 24 дек — ПРАЙМ. Грекам рождественский стол в этом году будут стоить примерно на 11% дороже, чем в 2022 году, и обойдется от 103 до 140 евро на компанию из шести-восьми человек, говорится в исследовании Института торговли и услуг Греческой конфедерации торговли и предпринимательства (IN.EMY.-ESEE). Рождественский ужин станет для испанцев рекордно дорогим

Греки отмечают Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря. На рождественском столе в Греции главным является мясное блюдо, и если раньше готовили блюда из баранины, свинины или говядины, то теперь, как и в Западной Европе, все чаще на столе стоит запеченная индейка. Помимо этого, на Рождество готовят различные салаты, пироги – питы, зелень, оливки, фрукты, все это сопровождается вином.

"Смета стоимости рождественского стола в этом году (6-8 человек) колеблется от 103,10 до 140,76 евро. Это на 10,8–11,4% больше по сравнению с 2022 годом", — говорится в исследовании.

Разброс цен обоснован учетом ассортимента продукции различного качества, цены продуктов являются ориентировочными — в исследование были включены цены как в сетях супермаркетов, так и в специализированных розничных магазинах, например, кондитерских или мясных лавках, а также на центральном афинском рынке Варвакио.

Согласно данным института, в этом году баранина стоит 11,05 евро/кило – на 22,9% дороже, чем годом ранее. Индейка замороженная подорожала на 16,7%, до 5,72 евро за кило, охлажденная – на 21,1%, до 9,47 евро. Свинина стоит 6,10 евро/кило – рост составил 14,6%. СМИ: почти четверть французов продадут рождественские подарки

Значительно подорожали картофель (на 21,5%, до 1,13 евро), помидоры (на 15,6%, до 1,85 евро), зеленый салат (на 17,2%, до 0,75 евро за штуку). Яблоки в этом году дороже на 36,6% — 1,6 евро за килограмм.

Резко выросла цена оливкового масла – на 62%, до 8,99 евро за литр. При этом в последние недели цены на масло снизили на 2-3 евро.

Поллитровая бутылка вина, согласно исследованию, стоит 1,89 евро – на 21,2% дороже.

В кондитерских подешевело, по данным института, традиционное рождественское печенье куравье – на 10,6%, до 16,1 евро за килограмм и меломакарона на 6,7%, до 15,77 евро. Помимо этого, на 13,3% дешевле стал сыр фета.

Общая стоимость стола составит от 103,1 евро до 140,76 евро. В прошлом году тот же набор продуктов обходился в 92,55 – 127,07 евро, говорится в исследовании.

В Греции с 2021 года значительно растут цены на продукты. Правительство приняло ряд мер для того, чтобы затормозить рост цен, и после длительного периода непрерывного роста наблюдается стабилизация цен в последние 3-4 месяца, и специалисты надеются, что продовольственная инфляция начнет снижаться в ближайшие месяцы.

В частности, год назад власти объявили акцию "Корзина домохозяйства" для сдерживания резкого роста цен, и цены на определенные товары в этой корзине не повышаются. Они также обратились к торговцам с просьбой участвовать в инициативе по снижению цен на 5%, на полках магазинов товары со сниженными ценами обозначены специальными ярлыками.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис много раз признавал проблемой номер один, с которой сегодня сталкиваются греческие семьи, дороговизну. По его словам, правительство сосредоточило всю энергию на попытках смягчить последствия "этой импортированной дороговизны".

При обсуждении бюджета на 2024 год Мицотакис заявил, что инфляция в ноябре упала до 3%. Рождественская продуктовая корзина на Украине подорожает из-за блокады

"Мы были стабильно ниже среднеевропейского уровня в течение многих месяцев, за два месяца мы поднялись чуть выше среднеевропейского уровня — но, несомненно, цены и особенно продовольственная инфляция по-прежнему "съедают" доход граждан", — сказал премьер.

В декабре более 700 миллионов евро будут выделены в качестве дополнительной поддержки со стороны правительства Греции, прежде всего для наиболее уязвимых домохозяйств, чтобы облегчить им жизнь на рождественские праздники, заявил он. "За последние два года мы выделили обществу более 2,5 миллиарда евро на поддержку против импортированной инфляции. Кардинально проблему они не решают, но уменьшают ее, безусловно", — сказал он.

По мнению экспертов, "рождественский подарок" — 13-я зарплата в конце года и дополнительная помощь, выделенная правительством домохозяйствам, "разогревают" рынок, и значительно увеличат потребительские расходы в последние рабочие дни года. Традиционно декабрь в связи с Рождеством является лучшим месяцем для рынка, пик покупательского спроса приходится на последние два дня перед Рождеством, и владельцы магазинов надеются увидеть рост товарооборота.