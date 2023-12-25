МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Средняя стоимость полного женского образа на Новый год составила 17 тысяч рублей против 15 тысяч годом ранее, а мужского — 15,5 тысячи, когда в 2022 году это значение составляло 12 тысяч, следует из данных платформы Lamoda, которые есть у РИА Новости. Исследование показало, где россияне планируют отмечать Новый год

Отмечается, что, несмотря на рекомендации китайского гороскопа встречать Новый год в зеленом цвете, большинство пользователей отдают предпочтение классическому черному цвету. Платья покупают больше всего черные, синие и зеленые, рубашки — белые, синие и голубые. В обуви женщины выбирают черный, бежевый и белый цвета, а мужчины — черный, коричневый и синий.

"Средняя стоимость женского новогоднего образа, в который вошли черное платье, черные туфли, черный клатч и украшения, составила 17 000 рублей. Стоимость мужского образа из белой рубашки, черных брюк, черных туфель и синего галстука — 15 500 рублей", — подсчитали в компании. При этом средняя стоимость женского новогоднего образа в 2022 году составила 15 тысяч рублей, а мужского — 12 тысяч.

Несмотря на это, самыми дорогими проданными в этом году позициями (по одной в категории) для женского новогоднего образа стали платье Sample Room (за 44 890 рублей), туфли GCDS (75 871 рубль), золотое колье Michael Kors (20 696 рублей) и черный клатч Marni (30 870 рублей). Среди мужских товаров несомненным лидером стал костюм Philipp Plein, проданный за 158 509 рублей, также одними из самых дорогих приобретений стали брюки Dolce&Gabbana (84 075 рублей), рубашка GCDS (51 167 рублей), галстук Polo Ralph Lauren (8 517 рублей) и золотая цепь Philipp Plein (20 299 рублей).

В целом, по данным Lamoda, в первой половине декабря спрос на нарядную одежду вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом ноября, когда интерес по отношению к таким нарядам находится на обычном уровне. Так, вечерние платья и бабочки стали покупать в 2,5 раза чаще, спрос на женские туфли вырос на 65%, на клатчи — на 64%, а на мужские рубашки — на 25%.

Однако эксперты фиксируют значительный рост (+73%) по сравнению с декабрем 2022 года, что, по их мнению, говорит о том, что россияне в этом году стали гораздо тщательнее подходить к выбору новогоднего образа.